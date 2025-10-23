A budapesti Trump–Putyin-csúcstalálkozó lemondása után ez már a második világos jelzés, hogy az amerikaiaknak elegük van az orosz időhúzásból.
Azt írták, hogy a venezuelai rezsim a Rosznyefty segítségével szerzi az olajeladásaiból származó dollárbevételt. A Madurot katonákkal támogató Oroszországban ez már túl sok lehet.
Elnökévé választotta pénteken Gerhard Schröder volt német kancellárt, a Nord Stream AG részvényesi bizottságának elnökét az orosz Rosznyefty állami többségű olajvállalat igazgatótanácsa - közölte az MTI az Interfax nyomán.
A szerverei ellen elkövetett nagyszabású hackertámadásról számolt be kedden a legnagyobb orosz olajvállalat, a Rosznyefty.