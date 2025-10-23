Az Egyesült Államok szankciókkal sújtja Oroszország két legnagyobb olajcégét, azonnali tűzszünetet vár Vlagyimir Putyintól

Egyesült Államok;szankció;Lukoil;Rosznyefty;orosz-ukrán háború;

2025-10-23 05:30:00 CEST

A budapesti Trump–Putyin-csúcstalálkozó lemondása után ez már a második világos jelzés, hogy az amerikaiaknak elegük van az orosz időhúzásból.

Itt az idő véget vetni az öldöklésnek és itt az idő az azonnali tűzszünetre az orosz-ukrán háborúban – jelentette be szerdán Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter, hogy az Egyesült Államok büntetőintézkedéseket léptet életbe Oroszország két legnagyobb kőolajcége, „az orosz hadigépezet fő támogatójának számító” Rosznyefty és a Lukoil ellen. A tárcavezető egyúttal jelezte, a Trump-adminisztráció nevében az Egyesült Államok az európai szövetségeseit, a G7 országait, Kanadát és Ausztráliát is hasonló lépésre kéri fel.

Scott Bessent bejelentése – amelyet Mark Rutte NATO-főtitkár washingtoni látogatásához időzítettek – a múlt heti brit lépést követi, nem mellesleg ékesszólóan árulkodik arról, Donald Trump kezdi megelégelni, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök időhúzásra játszik az orosz-ukrán háború befejezése helyett. Az amerikaiak most a Rosznyeftynek és a Lukoilnak az amerikaiak több mint három tucatnyi érdekeltségét is szankcionálták. Úgy éreztem, itt az idő. Sokáig vártunk – idézte a CNN, mivel indokolta Donald Trump a szankciók bevezetését a Mark Ruttéval tartott megbeszélése után a Fehér Ház Ovális irodájában.

A budapesti Trump–Putyin-csúcstalálkozó lemondása után a büntetőintézkedésekről szóló bejelentés már a második világos jelzés, hogy az amerikaiaknak elegük van az orosz időhúzásból. Ezt nyomatékosította Scott Bessent is, amikor azt mondta, Vlagyimir Putyin nem őszinte emberként ült le két hónapja, 2025. augusztus 15-én tárgyalni Donald Trumppal az alaszkai Anchorage-ben, amikor pedig az amerikai elnök rájött, hogy nem fog előrelépést elérni, azonnal megszakította a párbeszédet. Miközben a Mark Ruttéhoz hasonlóan washingtoni látogatáson lévő Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter szerdán úgy nyilatkozott, idő kérdése, mikor rendezik meg, maga Donald Trump arról beszélt, hogy „lemondta” budapesti Trump–Putyin-csúcstalálkozót. Az amerikai elnök azt nem zárta ki, hogy a jövőben találkozik Vlagyimir Putyinnal.

Az amerikai kérés, hogy a szövetsgesek is vessenek ki szankciókat az orosz olajcégekre, elég érzékenyen érintheti azt a Magyarországot, amelynek a nevében az Orbán-kormány ragaszkodik a Vlagyimir Putyin által biztosított energiahordozókhoz.

Tényleg két hatalmas cégről van szó, a Rosznyefty és a Lukoil naponta együtt 3,1 millió hordó olajat exportál. Egyedül a Rosznyefty a világ teljes olajtermelésének 6 százalékát, az orosz nyersolaj-kitermelésnek csaknem a felét adja