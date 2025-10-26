Rövidpályás úszó vk - Hosszú Katinka nem tud hibázni

Hét aranyat, két ezüstöt és két bronzot szereztek a magyar úszók a rövidpályás világkupa-sorozat hongkongi állomásának második napján. A kedden is öt számot nyerő - és egy ezüstöt is szerző - Hosszú Katinka Európa-csúcsot és országos rekordokat is felállított.