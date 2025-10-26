A 22 éves olimpiai bajnok két nappal ezelőtt 200 méter háton is világcsúccsal nyert a rövidpályás világkupa-sorozaton Torontóban.
Hosszú Katinka a szerdai két első és egy második hely után aranyéremmel zárta szereplését Moszkvában, a rövidpályás úszó világkupa-sorozat idei nyitóállomásán.
Akárcsak szombaton, a vasárnapi zárónapon is öt arany- és egy ezüstérmet nyert Hosszú Katinka az úszók rövidpályás világkupa-sorozatának utolsó, hongkongi állomásán.
Öt arany- és egy ezüstérmet nyert Hosszú Katinka az úszók rövidpályás világkupa-sorozatának utolsó, hongkongi állomásán, a verseny nyitónapján.
Hosszú Katinka hét döntőbe jutott be, ebből hármat megnyert, háromban pedig második lett Moszkvában, a rövidpályás úszó-világkupa harmadik állomásának nyitónapján.
A hat döntőben érdekelt Hosszú Katinka négy számban győzött szerdán az úszók pénzdíjas rövidpályás világkupájának tokiói állomásán, s a hétvégi, szingapúri sorozatzáró viadal előtt immár 117 egyéni vk-elsőségnél tart, egyszersmind gyakorlatilag már megnyerte az első helyezettnek külön 100 ezer dollárt garantáló összetett pontversenyt. A Gyurta fivérek, Dániel és Gergely egy-egy arannyal gazdagodtak a befejező napon.
Hét aranyat, két ezüstöt és két bronzot szereztek a magyar úszók a rövidpályás világkupa-sorozat hongkongi állomásának második napján. A kedden is öt számot nyerő - és egy ezüstöt is szerző - Hosszú Katinka Európa-csúcsot és országos rekordokat is felállított.