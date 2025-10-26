Világcsúcsot úszott Kós Hubert 100 méter háton

úszás;világcsúcs;Rövidpályás úszó vk;100 méter hátúszás;Kós Hubert;

2025-10-26 09:20:00 CET

A 22 éves olimpiai bajnok két nappal ezelőtt 200 méter háton is világcsúccsal nyert a rövidpályás világkupa-sorozaton Torontóban.

Kós Hubert 100 méteres hátúszásban világcsúcsot ért el a rövidpályás világkupa-sorozat harmadik, torontói állomásának szombati zárónapján.

A 22 éves olimpiai bajnok 48.16 másodperccel diadalmaskodott, ezzel az amerikai Coleman Stewart 2021 nyarán felállított 48.33-as rekordját adta át a múltnak. Kós Hubert két nappal ezelőtt 200 méter háton is világcsúccsal nyert, a három állomásból álló vk-sorozat mindegyik helyszínén mindhárom hátúszó számot besöpörte, mint ahogyan az összetett győzelmet is, első magyar férfiként.

„Micsoda befejezés! Háromból három ezen a hétvégén, taroltam minden hátúszó számban, stílusosan zártam le ezt a hétvégét is. Köszönöm szépen a közönségnek a biztatást, sok magyar hangot hallottam a lelátóról, ez segített” – nyilatkozta a verseny után a helyszínen Kós. Hozzátette, nagyon büszke arra, amit elért. Mint kifejtette, ez egy nagyon gyors medence, és egy picit szomorú is amiatt, hogy véget ért a világkupa-sorozat.

A vk-sorozat zárónapja még több világcsúcsot hozott: női 800 méter gyorson az ausztrál Lani Pallister 7:54.00 perces idővel diadalmaskodott, ezzel 3.42 másodpercet javított az amerikai legenda, Katie Ledecky 2022-es 7:57.42-es idején. Női 200 méter háton az ausztrál Kayle McKeown hat nappal ezelőtt Westmontban úszott 1:57.87-es idejéből tovább faragva 1:57.33-mal nyert. Férfi 200 méter mellen a holland Gaspar Corbeau elsőként került be két perc alá, 1:59.52-es ideje az orosz Kiril Prigoda 2018-as teljesítményét (2:00.16) múlta felül.

Női 100 méter gyorson Kate Douglass lett az első, aki 50 másodpercen belül ért célba: az amerikai klasszis 49.93 másodperc alatt teljesítette a távot, hat napja Westmontban még „csak” 50.19-es világrekordot úszott. Férfi 400 méter vegyesen Zombori Gábor is érdekelt volt a fináléban, ahol 4:08.24 perccel hatodikként zárt.