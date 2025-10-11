Az olimpiai bajnok úszó a rövidpályás világkupa carmeli állomásának nyitónapján 200 méteres hátúszásban elsőként csapott célba, 100 méteres vegyesúszásban országos csúcsot úszva bronzérmes lett.
Lassan nem rendeznek úszóverseny a világon, ahol ne születne valami remek magyar eredmény. Főleg akkor, ha Hosszú Katinka vagy Gyurta Dániel ugrik be a medencébe.
Hosszú Katinka újabb világcsúcsot ért el az úszók dohai rövidpályás világkupaversenyén, ezúttal 100 méter vegyesen faragott saját korábbi rekordjából.