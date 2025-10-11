Kós Hubert aranyérmes lett 200 méter háton a carmeli világkupán

úszás;rövidpályás világkupaverseny;Kós Hubert;

2025-10-11 07:20:00 CEST

Az olimpiai bajnok úszó a rövidpályás világkupa carmeli állomásának nyitónapján 200 méteres hátúszásban elsőként csapott célba, 100 méteres vegyesúszásban országos csúcsot úszva bronzérmes lett.

Kós fő számában – amelyben nagymedencében olimpiai és világbajnok, 25 méteres pályán pedig tavaly a budapesti vb-n nyert aranyérmet – favorithoz méltón a legjobb idővel (1:51.33 p) került a fináléba.

A magyar klasszis a döntőben 150 méterig a második-harmadik helyen tempózott, az utolsó két hosszon azonban átvette a vezetést edzőtársától, Leon Marchand-tól és innen már nem engedte ki kezéből a győzelmet - számolt be az m4sport.hu.

„Hosszú három hét lesz még ez, de szerintem ebből még lehet faragni”

– nyilatkozta úszása után Kós Hubert, majd viccesen megjegyezte, edzéstársai hajszolták bele a győzelembe.

200 méteres hátúszás:

1. Kós Hubert 1:46.84

2. Léon Marchand 1:47.68

3. Shaine Casas 1:49.81

Másik döntős számában, 100 méteres vegyesúszásban – melynek már a délelőtti előfutamában is országos csúcsot úszott (52.11) – remek versenyzéssel a bronzérmet jelentő harmadik helyen csapott célba, 51.29-es országos csúccsal, holtversenyben a kanadai Finlay Knox-szal.

100 méteres vegyesúszás:

1. Shaine Casas 50.86

2. Noe Ponti 51.13

3. Kós Hubert és Finlay Konx 51.29