Amszterdam ezer arca

Amszterdam nem túl nagy város, kevesebb, mint kilencszázezren lakosa van. A barátom egyszer nem tudta megmondani a lányának, miért Amszterdam Hollandia fővárosa, amikor a kormány és a király egyaránt Hágában található. Talán ezt maguk a hollandok sem tudják, mindenesetre 1813 óta Amszterdamot jelölik meg fővárosként.