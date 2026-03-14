Pelé pácban Plymouth-ban

Március 14. volt, mint ma, és az 1973 tavaszán Európában túrázó brazil Santos 3-2-re kikapott az angol harmadosztályú Plymouth Argyle csapatától. Ilyesmi nem először fordult elő: Pelé és társai 1972. február 21-én alulmaradtak (1-2) az angol harmadik vonal az évi bajnokával, az Aston Villával szemben is.