Az út szélén hagyottak - Sárba ragadt a mentő a településszélen

Most komolyan: kezdjük megint sorolni, hogy mikre, milyen ostobaságokra szórja a pénzt az Orbán-kormány? Vegyük csak a tegnapi hírt. Ezt mondjuk nem sorolnánk be feltétlenül az "ostobaság" kategóriájába, de aki egy család vagy bármilyen kis közösség pénzügyeit osztja be, ismeri a súlyozást: ha a gyereknek nincs cipője, nem veszünk a bármilyen kedves szomszédnak egy 3D-s televíziót. És akkor Kósáék "malacáról" ne is beszéljünk. Vagy inkább de. Nagyon is.