Sarm-es Sejk - A hadsereg regisztrálja a turistákat

Hírügynökségi források szerint az egyiptomi fegyveres erők átvették a kiutazó turisták regisztrációját a Vörös-tenger parti Sarm-es-Sejk repülőterén. Becslések szerint 80 ezer orosz turista tartózkodik az észak-afrikai országban, közülük legtöbben Sarm-as-Sejkben. Vlagyimir Putyin orosz elnök pénteken elrendelte az Egyiptomba tartó összes orosz légi járat felfüggesztését, és utasította a kormányt, hogy dolgozza ki az ott tartózkodó orosz állampolgárok hazahozatalának mechanizmusát. Megfigyelők ezt annak jeleként értelmezték, hogy mostantól Moszkva is úgy látja: a merényletet sejtető elméletek több hitelt érdemelnek.