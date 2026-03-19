Sidi aranyérmes az Eb-n

Sidi Péter nyerte a férfi nagyöbű szabadpuska 3x40 lövés összetett számot a szlovéniai Mariborban rendezett sportlövő Európa-bajnokságon. Ez a szám nem szerepel az olimpia programjában, de a komáromiak világ- és Európa-bajnoka korábban már indulási jogot szerzett a 2016-os riói ötkarikás játékokra: áprilisban a dél-koreai Csangvonban rendezett Világkupán megnyerte a férfi légpuska számot.