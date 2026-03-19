A vádirat szerint doppingszert tett a vele köztudomásúan rossz viszonyt ápoló Péni István vitaminjai közé.
Sidi Péter, az olimpiai légpuska szám világcsúcstartója, a világ egyik legjobb sportlövője megkapta a kettős állampolgárságot feleségé révén Romániában.
A jogtalan látogatás után produkált pozitív doppingmintát a később „szabotázs miatt” vétlennek nyilvánított Péni István.
A 42 éves sportoló csütörtökön nem jelent meg a Magyar Sportlövők Szövetségének fegyelmi bizottsága előtt.
Elnöki figyelmeztetésben részesült Sidi Péter, a Komárom Olympia SE válogatott sportlövője.
Péni István is döntős, a női puskásoknál pedig Dénes Eszter vívta ki a legjobb nyolcba kerülést.
Sidi Péter nagyszerű teljesítménnyel megnyerte a férfi légpuskások versenyét a sportlövők Bolognában zajló világkupadöntőjén, melyen Péni István kilencedik lett.
Sidi Péter az ötödik helyen jutott döntőbe, s ott nyolcadik lett, Péni István viszont egyetlen körrel lemaradt a fináléról és a 12. helyen végzett a férfi kisöbű szabadpuska 3x40 lövéses számban a müncheni sportlövő világkupa szerdai zárónapján.
Sidi Péter a 60 lövéses fekvő számban, illetve a 3x40 lövéses összetett versenyben is ezüstérmet szerzett a nagyöbű puskások Európa Kupa-döntőjén.
Sidi Péter nyerte a férfi nagyöbű szabadpuska 3x40 lövés összetett számot a szlovéniai Mariborban rendezett sportlövő Európa-bajnokságon. Ez a szám nem szerepel az olimpia programjában, de a komáromiak világ- és Európa-bajnoka korábban már indulási jogot szerzett a 2016-os riói ötkarikás játékokra: áprilisban a dél-koreai Csangvonban rendezett Világkupán megnyerte a férfi légpuska számot.
Sidi Péter az alapversenyt a negyedik helyen zárta, ám felszerelése szabálytalansága miatt később kizárták, így nem szerepelhetett a férfi puskások döntőjében az arnhemi 10 méteres - korábbi nevén légfegyveres - Európa-bajnokság szombati zárónapján.
Ma kezdődik a hollandiai Arnhemben a sportlövők légfegyveres Európa-bajnoksága, amelyen a 26 fős magyar csapattal szemben két aranyérem és további két dobogós helyezés megszerzése az elvárás.