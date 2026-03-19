Ártatlannak vallotta magát Sidi Péter olimpikon, sportlövő az ellene folyó büntetőügy tárgyalásán

2026-03-19 19:59:00 CET

A vádirat szerint doppingszert tett a vele köztudomásúan rossz viszonyt ápoló Péni István vitaminjai közé.

A Pesti Központi Kerületi Bíróság 2026. március 19-én előkészítő ülést tartott egy fegyelmi vétségre vonatkozó hamis vád vétségével vádolt sportoló ügyében - közölte egy csütörtöki közleményében a Fővárosi Törvényszék.

Bár a tájékoztatás nem nevesíti, de egyértelműen Sidi Péter sportlövő-olimpikonról van szó. A vádirat szerint a sportoló külföldön megrendezett versenyen, mint a magyar válogatott tagja vett részt. Csapattársai közé tartozott többek között a későbbi sértett, Péni István is, akivel köztudottan rossz viszonyt ápolt. A vádirat szerint Sidi Péter doppingszert tett ezen versenyzőtársa vitaminjai közé. Célja az volt, hogy tiltott szer fogyasztásával és így fegyelmi vétségre vonatkozó koholt bizonyíték jusson a nemzetközi szervezeten keresztül a fegyelmi jogkör gyakorlójának tudomására, illetve a riválisát doppingvétség miatt zárják ki a nemzetközi versenyről és tiltsák el a versenyzéstől.

Az ügyészség Sidi Pétert mint közvetett tettest fegyelmi vétségre vonatkozó hamis vád vétségével vádolja. A sportoló nem mondott le a tárgyaláshoz fűződő jogáról és ártatlannak vallotta magát. Vallomást csak a tárgyaláson kíván tenni.

A bíróság tárgyalásra utalta az ügyet, amely 2026. június 5-én a sértett, a vádlott és a tanúk kihallgatásával folytatódik.