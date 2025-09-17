Világháborús tüzérségi eszköz okozhatta a gyerekek sérülését

Szakértői vélemény szerint első világháborús tüzérségi eszköz indítószerkezetének detonátora robbant fel kedd délután Várpalotán, négy gyereknek okozva sérüléseket. Közben feltehetően két aknavető gránát került elő ma délután a Tolna megyei Simontornyán, emiatt egy szakaszon lezárták a 64-es számú főutat - közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ezredének kommunikációs tisztje.