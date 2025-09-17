18+;tragédia;csecsemőhalál;Simontornya;

2025-09-17 21:50:00 CEST

Testvére törhette el véletlenül a nyakát.

Feltehetően baleset következtében meghalt egy egyhetes csecsemő Simontornyán - számolt be a Teol.hu.

A helyiek elmondása szerint az alig egyhetes csecsemőnek nagyobbik, iskoláskorú bátyja véletlenül eltörte a nyakát. Hogy pontosan miként történt a haláleset, egyelőre nem világos, a rendőrség közlése szerint ugyanakkor büntetőeljárás keretében vizsgálják az ügyet.

A család házához mentőhelikopter és több mentőautó is érkezett, de nem tudták megmenteni a csecsemő életét. A rendőrök az apát és az anyát kihallgatták. „Láttam, ahogy a helikopter leereszkedik, rengeteg mentős volt itt, a rendőrök pedig órákig bent voltak a házban” – idézte fel egy szemtanú.

A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság a lap kérdésére azt közölte: „a kérdéses haláleset körülményeit büntetőeljárás keretében, szakértők bevonásával vizsgálják a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóságán. Az esettel kapcsolatban, a nyomozás érdekeire tekintettel, további részleteket nem áll módunkban közölni.”