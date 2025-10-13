Keir Starmer brit miniszterelnök nem lelkesedik az ötletért.
Nicola Sturgeon szerint a brit kormánynak nincs joga megakadályozni az újabb népszavazást.
Skócia mindenképpen megtartja az újabb függetlenségi népszavazást – jelentette ki pénteken a Skót Nemzeti Párt (SNP) helyettes vezetője a párt tavaszi kongresszusán.
David Cameron brit miniszterelnök, akinek konzervatív pártja nagy fölénnyel nyerte meg a múlt csütörtökön megrendezett brit választást, kizárta a lehetőségét annak, hogy újabb népszavazást rendezzenek Skócia elszakadásáról.