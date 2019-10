Skót miniszterelnök: jövőre újra népszavazás kell Skócia függetlenségéről

Még az ellenzéki Korrupció Elleni Küzdelem Alapítvány munkatársainak otthonait is átkutatták.

Harminc oroszországi régióban tartottak házkutatást pénzmosás címén a központi Nyomozó Bizottság (SZK) emberei az Alekszej Navalnij ellenzéki politikus kezdeményezésére létrejött Korrupció Elleni Küzdelem Alapítvány irodáiban és munkatársainak lakásán - jelentették kedden orosz hírügynökségek. Az alapítvány több munkatársát beidézték kihallgatásra. A szervezet moszkvai irodájának ajtaját Navalnij és Pavel Zsdanov, az alapítvány igazgatója szerint betörték a hatóság emberei.

Az orosz igazságügyi minisztérium múlt héten külföldi ügynöknek minősítette az alapítványt, arra hivatkozva, hogy megítélése szerint ennek megfelelő funkciókat töltött be, befolyást próbált gyakorolni az államhatalom szerveire és külföldi támogatásban részesült.



A 2011 óta működő alapítvány több vezető munkatársa indulni kívánt a szeptemberi moszkvai képviselő-testületi választáson. Az illetékes hatóságok azonban elutasították, hogy jelöltként jegyezzék be őket, ezért kulcsszerepet játszottak a nyár folyamán a tisztességes választások jelszavával megrendezett fővárosi tüntetések szervezésében. Ezeket az illetékes hatóság nem engedélyezte, számos részvevő ellen eljárás indult.

Navalnijt különben olyan konzekvensen zargatják a hatóságok, hogy már az Emberi Jogok Európai Bírósága is elmarasztalta miatta Oroszországot . Rendszeresen letartóztatják, ismert olyan eset is, hogy miközben előzetesben volt, váratlanul eltört az ujja. Razziáztak már irodájában is, valamint adminisztrációs eszközökkel ellehetetlenítették indulását az orosz elnökválasztáson, ahol Vlagyimir Putyin kihívója lett volna.