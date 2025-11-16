Az immár több mint egy éve tartó tüntetések arról tanúskodnak, hogy voltaképpen nem napi politikai, nem is egyszerű kormánydöntésről, nem kibékíthetetlen pártközi konfliktusokról van szó, hanem arról, hogy Szerbia kénytelen elszámolni az elmúlt harminc évvel és megküzdeni azokkal a traumákkal, amelyek több mint három évtizeden át meghatározták a társadalmat.
Élőláncot vontak belgrádi diákok, aktivisták és idősek a NATO által szétlőtt egykori főparancsnokság köré, tiltakozva Jared Kushner félmilliárd dolláros luxusfejlesztése és a rá szabott különleges törvény ellen.
A világhírű brit történész szerint az Ukrajna elleni háború csak a kezdet, Európa kénytelen lesz megküzdeni az egykori birodalomból minél többet visszaszerezni akaró Oroszországgal.
Az Európai Unió felfüggesztette a Slobodan Milosevic és a hozzá köthető személyek elleni szankciókat, jelentette a szerb média.
Talán a néhai jugoszláv elnök, Slobodan Milosevic érájában volt annyira előre lefutott a szerbiai parlamenti választás, mint a március 16-án esedékes előrehozott voksolás. Az ok azonban teljesen más. A mostani választást nem manipulálták jóelőre, még a hírközlő eszközök is viszonylag tárgyilagosan számoltak be az eseményekről. Az ok inkább az, hogy az ellenzék lényegében szétverte magát, ezzel is nagy szívességet téve AleksandarVucic Szerb Haladó Pártjának (SNS).