Egymás ellen a szerb ellenzék

Talán a néhai jugoszláv elnök, Slobodan Milosevic érájában volt annyira előre lefutott a szerbiai parlamenti választás, mint a március 16-án esedékes előrehozott voksolás. Az ok azonban teljesen más. A mostani választást nem manipulálták jóelőre, még a hírközlő eszközök is viszonylag tárgyilagosan számoltak be az eseményekről. Az ok inkább az, hogy az ellenzék lényegében szétverte magát, ezzel is nagy szívességet téve AleksandarVucic Szerb Haladó Pártjának (SNS).