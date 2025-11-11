Magyarországon a legtöbb embernek egy télikabátja van, de az önazonos öltözködés nemcsak a tehetősek kiváltsága

Tegyük a szívünkre a kezünket, és valljuk be, legalább egyszer életünkben már ítélkeztünk valaki felett az öltözködése miatt. Mert nem alkalomhoz illő ruhát vett fel, vagy egyszerűen csak nem tetszett nekünk az adott darab. De vajon hányan tudják, hogy számukra mi lenne a megfelelő szín, anyag, vagy előnyös viselet? Ma már egyre többen. Ne higgyük, hogy ez a divatról szól. Sokkal inkább az a lényeg, hogy miben érezzük jól magunkat – ezt vallja és követőinek is ezt tanítja Mengyán Eszter tudatos ruhatár szakértő, a Helló, slow fashion! című könyv és a Holy Duck blog szerzője.