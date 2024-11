Karrier program határokon túl

Az OTP Fáy András Alapítvány és a romániai Oktatáshoz való Jog Alapítvány stratégiai partnerségével megvalósuló „CareerProgramme – Going beyond borders” című Erasmus+ projekt terve egy olyan téma, pontosabban probléma mentén rajzolódott ki, mellyel az Európai Unió országainak többsége – köztük Magyarország és Románia is – küzd.