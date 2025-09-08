Mozgó vonat ablakán ugrott ki egy tíz év körüli kisfiú Taktaharkánynál, súlyos sérüléseket szenvedett

A MÁV cáfolta azokat a sajtóértesüléseket, amelyek szerint az ellenőrök elől menekült volna a gyermek, ugyanis a 14 éves kor alattiak számára nem kell jegyet váltani.