MÁV;kisfiú;súlyos sérülések;súlyos baleset;rendőrségi vizsgálat;kiugrás;

2025-09-08 20:40:00 CEST

Mozgó vonat ablakán ugrott ki egy tíz év körüli kisfiú Taktaharkánynál, súlyos sérüléseket szenvedett

A MÁV cáfolta azokat a sajtóértesüléseket, amelyek szerint az ellenőrök elől menekült volna a gyermek, ugyanis a 14 éves kor alattiak számára nem kell jegyet váltani.