Nemváltók, transzneműek nem, csak nőként született nők vehetnek részt a 2028-as Los Angeles-i olimpián és minden következő NOB-eseményen

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság új szabályzata szerint a döntés nem visszamenőleges hatályú, és nem vonatkozik semmilyen helyi vagy szabadidős sportprogramra. A nem biológiai nőket génvizsgálattal szűrik majd ki, azonban ők a férfiak között, illetve nemek szerint nem osztályozott sportágakban egyaránt indulhatnak.