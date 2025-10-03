Hiába készült el, nem nyitott ki két tanuszoda, mert tartozik a kivitelezőknek Lázár János tárcája

Az állami beruházással megbízott vállalkozók azt állítják, nem kapták meg a nekik járó pénzt. Az Építési és Közlekedési Minisztérium azonban úgy véli, az egyik épület esetében egy minimális munka még hátra van.