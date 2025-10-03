Az állami beruházással megbízott vállalkozók azt állítják, nem kapták meg a nekik járó pénzt. Az Építési és Közlekedési Minisztérium azonban úgy véli, az egyik épület esetében egy minimális munka még hátra van.
Az elütött gyerek súlyosan megsérült, a sofőr tovább hajtott.
Halálra gázoltak egy gyalogost Nógrád megyében, Szécsény és Ludányhalászi között pénteken, az utat teljes szélességében lezárták a helyszínelés idejére.
A magyar kultúra napja alkalmából a Nógrád megyei Szécsénybe érkezik Kölcsey Ferenc Himnusz című versének eredeti kézirata, melyet rendhagyó kiállítás keretén belül állítanak ki a Kubinyi Ferenc Múzeumban.
Őrizetbe vette a Nógrád megyei rendőrség azt a férfit, aki szerdán este azzal telefonált be a rendőrségre, hogy szécsényi háza előtti szemetes konténerbe robbanószerkezetet rejtett, amit fel fog robbantani - értesült a HavariaPress.
Felrobbant egy személyautó szerdán Szécsényben, miután a benzin-gázüzemű jármű kigyulladt és berobbant a gáztartálya, az esetnél nem sérült meg senki - közölte a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője az MTI-vel.