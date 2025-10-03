Megdőlt a hajnali hidegrekord, -4,6 fok volt Zabarban

időjárás;fagy;hidegrekord;Szécsény;Zabar;

2025-10-03 09:55:00 CEST

Ez az új szezonrekord is.

A Nógrád vármegyei Zabarban -4,6 fokot mértek, így az előzetes adatok alapján megdőlt a mai napra vonatkozó minimum-hőmérséklet rekord, ezzel együtt pedig a szezonrekord is – írja a HungaroMet a Facebook-oldalán.

Az eddigi minimum-hőmérséklet rekord -4,3 fok volt, amit 2013-ban Szécsényben rögzítettek.

Az ország nagy részén 0 és +5 fok között alakultak a minimum-hőmérséklet értékek, több helyen előfordult talajmenti fagy és légköri fagy is.