Félmillió forintra és szektorbezárásra büntették a Diósgyőrt

Szektorbezárásra és 500 ezer forintra megbüntette a Diósgyőri VTK-t a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) fegyelmi bizottsága kedden. A testület azzal indokolta a döntést, hogy a miskolci klub az Újpest FC elleni szombati NB I-es mérkőzésen megsértette a rendezési előírásokat, szurkolói pirotechnikai eszközöket használtak, valamint szidalmazták az ellenfelet és a játékvezetőket. A DVTK-nak a következő hazai bajnokiján a stadion X, Y és Z szektorait kell lezárnia.