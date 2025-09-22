Pénzbüntetést és szektorbezárást szabtak ki a győri kézilabdázókat érő rasszista atrocitások miatt

kézilabda;rasszizmus;Győr;Mosonmagyaróvár;pénzbüntetés;Magyar Kézilabda Szövetség;MKSZ;szektorbezárás;

2025-09-22 13:16:00 CEST

A Magyar Kézilabda Szövetség etikai- és fegyelmi bizottsága elmarasztalta a mosonmagyaróvári sportszervezetet a szeptember 10-én Győr ellen játszott női NB I-es mérkőzésen történt rasszista megnyilvánulások miatt.

Négyszázezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezte a Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ) etikai- és fegyelmi bizottsága a Motherson Mosonmagyaróvári KC-t a szeptember 10-én játszott Mosonmagyaróvár-Győr női NB I-es mérkőzésen történt rasszista atrocitás miatt.

Lapunk is beszámolt róla, hogy rasszista atrocitások érték a bajnoki és Bajnokok Ligája-címvédő Győri Audi ETO KC néhány játékosát a Mosonmagyaróvár otthonában tíz góllal megnyert mérkőzésen. A mosonmagyaróvári klub a közösségi oldalán elnézést kért a szurkolótáborából érkező megengedhetetlen bekiabálások miatt, és leszögezte, elhatárolódik minden olyan megnyilvánulástól, amely ellentétes a fair play szellemiségével.

A meccsen a Győr csapatában két színes bőrű játékos szerepelt: a brazil átlövő, Bruna de Paula és a francia kapus, Hatadou Sako. De Paula az eset után a közösségi oldalán azt írta: „Elfogadhatatlan, hogy 21. századi sportolóként ilyennel kell szembesülnünk. A rasszizmus bűncselekmény és a tiszteletlenségnek nincs helye sem a sportban, sem máshol.” Csapattársa pedig ezt: „Nem vagyunk majmok, és nincs áruló a csapatunkban. A rasszizmusnak nincs helye a pályán, és sehol máshol sem!”

Az MKSZ múlt hétfőn közölte, hogy fegyelmi eljárást indított azután, hogy a klub közlése szerint „rasszista és emberi méltóságukban mélyen sértő atrocitások érték” Győr játékosait a Mosonmagyaróvár elleni mérkőzésen. A szövetség hétfői közlése szerint az etikai- és fegyelmi bizottság

arra is kötelezte a mosonmagyaróvári sportszervezetet, hogy a következő hazai élvonalbeli összecsapásán a B-közép szurkolói szektorát zárja le, valamint a következő két NB I-es meccsre saját költségén fogadjon szövetségi ellenőrt.

Az MKSZ jelezte, hogy a döntést a Motherson-Mosonmagyaróvári KC elfogadta, az ellen fellebbezést nem nyújt be, így a határozat jogerős. A közleményben azt is kiemelték, hogy a jövőben is mindent meg fognak tenni és fel fognak lépni a rasszista megnyilvánulásokkal szemben.