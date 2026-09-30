Amikor belép a genetikai kód

A Madách Nemzetközi Színházi Találkozó (MITEM) első napjai több izgalmas előadással szolgáltak a Nemzeti Színházban. Az Iliász teljesen mai változata, egy Lorca-darab költői és őszinte olvasata és Urbán András hatásos és bátor politikai színháza a Szerb Nemzeti Színház társulatával, mind érdemesnek bizonyultak a figyelemre.