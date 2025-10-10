„Mi rendőrök vagyunk, te egy kurva"

Teljesen új prostitúciós törvény kidolgozását sürgeti a Szexmunkások Érdekvédelmi Egyesülete, mert a jelenlegi nem garantál kellő védelmet. A hatóságok gyakran a jogszabályokat figyelmen kívül hagyva intézkednek a szexmunkások ellen, a rendőrök olykor azt sem tudják, a prostitúció már 15 éve nem tiltott tevékenység. Előfordul, hogy kisgyermeket nevelő nőket zárnak be napokra, holott ezt már tiltja a törvény.