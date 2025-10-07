Iris Stalzerre, az 57 éves kétgyermekes édesanyjára a fia életveszélyes állapotban talált rá. Friedrich Merz konzervatív kancellár aggódva a politikus életéért, a bűnügy gyors kivizsgálását kérte.
Életének 98. évében október 16-án washingtoni lakásában elhunyt Gábor Róbert, akit néhány hete lapunkban úgy mutatott be Charles Gati, mint „az igazi magyar szociáldemokrácia megalkuvást nem ismerő személyiségét”.
Az olasz Demokrata Párt politikusát, Gianni Pittellát választotta meg Martin Schulz utódául a képviselőcsoport elnökének az Európai Parlament szociáldemokrata frakciója kedd este.
Hosszan tartó súlyos betegség után elhunyt Peter Schieder, az osztrák és a nemzetközi szociáldemokrata mozgalom kiemelkedő személyisége. A közép- és kelet-európai országokban lezajlott rendszerváltás során fontos szerepet játszott abban, hogy a korábbi állampártok reformerői szocialista, szociáldemokrata pártokká szerveződtek.