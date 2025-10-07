Elhunyt Peter Schieder

Hosszan tartó súlyos betegség után elhunyt Peter Schieder, az osztrák és a nemzetközi szociáldemokrata mozgalom kiemelkedő személyisége. A közép- és kelet-európai országokban lezajlott rendszerváltás során fontos szerepet játszott abban, hogy a korábbi állampártok reformerői szocialista, szociáldemokrata pártokká szerveződtek.