Megkéselték a németországi Herdecke megválasztott szociáldemokrata polgármesterét

Többszöri késszúrással megsebesítették, életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba Iris Stalzer szociáldemokrata politikust, aki novemberben lépne hivatalba, miután egy héttel ezelőtt megválasztották a Ruhr-vidéki Herdecke polgármesterévé – írja a Reuters. A Bild szerint fia talált rá az 57 éves asszonyra, két tinédzsergyermek édesanyjára.
A megválasztott polgármester civilben munkaügyi jogász, és hosszú évekig dolgozott helyi politikusként a csaknem 20 000 lakosú kisvárosban, Herdeckében. A késes támadást a Reuters szerint nem sokkal Németország legnagyobb tartományában, Észak-Rajna-Vesztfáliában véget ért durva hangvételű kampánya előzte meg.
Friedrich Merz konzervatív kancellár egyik közösségi oldalán aggódott a megválasztott polgármester életéért, bízik a teljes felépülésében, ugyanakkor a hatóságoknak is üzent, azzal, hogy „az ügyet gyorsan ki kell vizsgálni”.
A késeléses merénylet indítéka még nem világos, de a hírügynökség felidézte, hogy Walter Lübcke konzervatív önkormányzati vezetőt, Angela Merkel akkori kancellár menekültpolitikájának támogatója elleni gyilkos merényletet. Lübckét egy szélsőjobboldali aktivista lőtte le, miközben késő este cigarettázott otthona teraszán.