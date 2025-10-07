Németország;polgármester;életveszély;szociáldemokrata;Ruhr-vidék;késeléses merénylet;

Megkéselték a németországi Herdecke megválasztott szociáldemokrata polgármesterét

Iris Stalzerre, az 57 éves kétgyermekes édesanyjára a fia életveszélyes állapotban talált rá. Friedrich Merz konzervatív kancellár aggódva a politikus életéért, a bűnügy gyors kivizsgálását kérte.

Többszöri késszúrással megsebesítették, életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba Iris Stalzer szociáldemokrata politikust, aki novemberben lépne hivatalba, miután egy héttel ezelőtt megválasztották a Ruhr-vidéki Herdecke polgármesterévé – írja a Reuters. A Bild szerint fia talált rá az 57 éves asszonyra, két tinédzsergyermek édesanyjára.

A megválasztott polgármester civilben munkaügyi jogász, és hosszú évekig dolgozott helyi politikusként a csaknem 20 000 lakosú kisvárosban, Herdeckében. A késes támadást a Reuters szerint nem sokkal Németország legnagyobb tartományában, Észak-Rajna-Vesztfáliában véget ért durva hangvételű kampánya előzte meg.

Friedrich Merz konzervatív kancellár egyik közösségi oldalán aggódott a megválasztott polgármester életéért, bízik a teljes felépülésében, ugyanakkor a hatóságoknak is üzent, azzal, hogy „az ügyet gyorsan ki kell vizsgálni”. 

A késeléses merénylet indítéka még nem világos, de a hírügynökség felidézte, hogy Walter Lübcke konzervatív önkormányzati vezetőt, Angela Merkel akkori kancellár menekültpolitikájának támogatója elleni gyilkos merényletet. Lübckét egy szélsőjobboldali aktivista lőtte le, miközben késő este cigarettázott otthona teraszán.

