2025-10-07 15:57:00 CEST

Megkéselték a németországi Herdecke megválasztott szociáldemokrata polgármesterét

Iris Stalzerre, az 57 éves kétgyermekes édesanyjára a fia életveszélyes állapotban talált rá. Friedrich Merz konzervatív kancellár aggódva a politikus életéért, a bűnügy gyors kivizsgálását kérte.