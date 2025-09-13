Magyar Péter megtartaná az Otthon Startot, de kiegészítené egy átfogó bérlakásprogrammal

Az ellenzéki vezető szerint ha a Tisza Párt alakíthat kormányt, minden jelenlegi intézkedést megtartanak, amelyik jó a magyar embereknek. Figyelmeztetett, nem minden családnak jó, ha évtizedekre eladósodik.