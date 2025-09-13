Az ellenzéki vezető szerint ha a Tisza Párt alakíthat kormányt, minden jelenlegi intézkedést megtartanak, amelyik jó a magyar embereknek. Figyelmeztetett, nem minden családnak jó, ha évtizedekre eladósodik.
A budapestiek ötöde potenciális célcsoportja lehetne egy új típusú megfizethető bérlakásmodellnek.
Az LMP közösségi bérlakásprogrammal orvosolná az országosan 300 ezer családot érintő lakhatási válságot – mondta az ellenzéki párt veszprémi országgyűlési képviselőjelöltje szerdai sajtótájékoztatóján, a megyeszékhelyen.
Szociális bérlakásprogramot indítana megválasztása esetén Falus Ferenc, a baloldali ellenzék főpolgármester-jelöltje, az elképzelést az Együtt-PM is támogatja.