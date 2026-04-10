Térdre kényszerített magyar fiatalok

„Néhány játékosomra nem ismertem rá” – panaszkodott Mészöly Géza szövetségi edző, miután csapata a Magyarországon zajló U19-es labdarúgó Európa-bajnokság első meccsén jóval könnyedebben adta meg magát az osztrákoknak, mint ahogy azt remélte. A rivális ugyan, tudvalevő volt, lényegesen jobb játékerőt képvisel, ám a fiatal sógoroknak nem kellett 20 perc, s már 2-0-ra vezettek. A 15. minutumban büntetőből volt Bytyqi eredményes, három perccel később pedig az egyébként is zavarodott hazai bizonytalanságot letámadással tették teljessé a vendégek, s Blutsch alakított 2-0-ra.