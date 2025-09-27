Sajtóinformációk szerint az óvoda udvarán esett le a mászókáról, műteni is kellett.
Miközben a dolgozók a bérekre panaszkodnak Tabon, aggódva figyelik a híreket, amelyek szerint robotokkal váltja ki a "melósokat" a kisváros legnagyobb munkaadója.
Kannabiszt termesztett a Tab melletti erdőben két 24 éves helybeli fiatalember, a rendőrök vasárnap fogták el őket.
Árokba hajtott és felborult egy személyautó csütörtök kora reggel Somogy megyében, a Tabot és Bábonymegyert összekötő úton - közölte a katasztrófavédelem.