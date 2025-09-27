Vizsgálatot indított a tabi katolikus iskola és óvoda fenntartója, miután súlyosan megsérült egy kisgyerek

baleset;sérülés;óvoda;Tab;Kaposvári Egyházmegye;

2025-09-27 17:58:00 CEST

Sajtóinformációk szerint az óvoda udvarán esett le a mászókáról, műteni is kellett.

Baleset történt a tabi katolikus iskola és óvodában. Egy gyerek leesett a mászókáról és súlyosan megsérült, az óvoda fenntartója vizsgálatot indított – írja a Sonline.

A megyei lap egyik olvasója jelezte, hogy a Szent Gellért Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda udvarán elhelyezett mászókáról esett le egy gyermek, akinek súlyos sérülése miatt speciális orvos kellett, hogy műteni tudják Pécsett. Azt is állította, hogy az intézmény egész udvara balesetveszélyes.

A tabi Szent Gellért Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda vezetője nem kívánt nyilatkozni az ügyben, de az intézményt fenntartó Kaposvári Egyházmegye arról tájékoztatta a lapot, hogy vizsgálják az ügyet. „A szükséges intézkedéseket megtettük, valamint elindítottuk az ügy belső kivizsgálását mind iskolai, mind fenntartói szinten. További tájékoztatást a vizsgálat lezártát követően tudunk nyújtani” – közölték.

A lap úgy tudja, valóban elszállítottak egy sérült gyereket Tabról kórházi ellátásra, azonban még nem tudni, hogy az óvodában, vagy az intézményen kívül sérült-e meg.