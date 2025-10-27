Csendespihenő a végállomáson

Vasárnaptól üresen állnak a Déli pályaudvar vágányai az állomásra vezető omladozó alagút lezárása miatt, a környék fejpályaudvaraként most a Kelenföldi vasútállomás funkcionál, amely már most kapacitásának határán van. Hogy elbírja a forgalmat, számos járatot törölni kellett, még nagyobb kellemetlenséget okozva az utasoknak. A VEKE szerint erre nem lett volna szükség, gondosabb, utasközpontú átszervezéssel az elővárosi járatok is megmaradhattak volna. A MÁV nem tudja, az állomáson mikor indulhat újra a közlekedés, ahogy azt sem, mihez kezdjenek a Déliben üzletet bérlő vállalkozók, akik a forgalom katasztrofális csökkenése miatt a rezsit is alig tudják kitermelni.