Az ügyben nem indult büntetőeljárás.
Több tíz méteres betonkorlát zuhant le a járdára a Déli pályaudvar peronszintjéről. A korlát mintegy 50 centi magas és 10 centi széles vasbetonból állt - írja az index.hu egy olvasói észrevétel kapcsán.
Jövő péntek hajnalban újraindul a menetrend szerinti vonatközlekedés a budapesti Déli pályaudvaron - közölte a Mávinform.
Pénteken mutatja be a Déli pályaudvar alagútja fölött lévő rézsű helyreállítási munkálatait pályázaton elnyerő kivitelezőt a MÁV, miután várhatóan ma megkötik szerződést.
A végleges szakértői jelentés szerint a Déli pályaudvari alagút kelenföldi oldalán a rétegvíz okozta a rézsűcsúszást és az alagút kapuzatának sérülését. A helyreállító munkálatokat a MÁV-nak kell elvégeznie, a megfelelő intézkedések után a vasúti közlekedés néhány héten belül újraindulhat - áll a jelentésben, amelyet az újbudai önkormányzat juttatott el hétfőn az MTI-hez. A MÁV azt közölte, hogy még tartanak a saját vizsgálatai.
Vasárnaptól üresen állnak a Déli pályaudvar vágányai az állomásra vezető omladozó alagút lezárása miatt, a környék fejpályaudvaraként most a Kelenföldi vasútállomás funkcionál, amely már most kapacitásának határán van. Hogy elbírja a forgalmat, számos járatot törölni kellett, még nagyobb kellemetlenséget okozva az utasoknak. A VEKE szerint erre nem lett volna szükség, gondosabb, utasközpontú átszervezéssel az elővárosi járatok is megmaradhattak volna. A MÁV nem tudja, az állomáson mikor indulhat újra a közlekedés, ahogy azt sem, mihez kezdjenek a Déliben üzletet bérlő vállalkozók, akik a forgalom katasztrofális csökkenése miatt a rezsit is alig tudják kitermelni.
Több hétig tarthat a Déli pályaudvar támfalának ideiglenes megerősítése, ezt követően közlekedhetnek újra a vonatok, az alagút végleges helyreállítási munkái pedig a második negyedévtől indulhatnak - közölte a MÁV.
Az előzetes szakértői vélemény szerint mégsem a Csukló utca felől érkező nagy mennyiségű csapadékvíz mosta alá a támfalat a Déli pályaudvari alagút kelenföldi oldalán - közölte az érintett XI. kerületi önkormányzat sajtófőnöke.
A sok eső okozhatta a Déli pályaudvari vasúti alagút kelenföldi oldalán lévő támfal sérülését, a helyreállítás néhány napig eltart majd - közölte a MÁV-csoport szóvivője hétfőn.
Elmozdult egy húsz méter hosszú, öt méter magas támfal Miskolcon, a Földes Ferenc utcában kedd délután, a földmozgás miatt embereket telepítettek ki házaikból - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság honlapján.