Munkásokra dőlt egy támfal Biatorbágyon, súlyos sérültek is vannak

baleset;sérülés;támfal;Biatorbágy;

2025-10-27 17:44:00 CET

Az ügyben nem indult büntetőeljárás.

Munkásokra dőlt egy támfal Biatorbágyon, a Fő utcában – írja a Biatorbágy Önkéntes Tűzoltó Egyesület a Facebook-oldalán.

A bejegyzés szerint délelőtt 10 órakor kapták a riasztást, és a hivatásos tűzoltókon kívül az egyesület hét tagja is a helyszínre sietett.

„A helyszín biztosítása után előbb kézi erővel, majd egyik tagunk intézkedésére, gépi erővel kisegítve folytatódott a mentés. A sikeres mentést követően a súlyos sérülteket a mentőszolgálat kórházba szállította” – áll a közleményben.

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője a 24.hu megkeresésére közölte, hogy nem indult büntetőeljárás az ügyben.