Miközben pörgetjük a telefonunkon az egyre nyugtalanítóbb híreket, idegeskedünk a politika vagy a dráguló élet miatt, könnyen megfeledkezünk arról, valójában mi is szerez nekünk örömet. Különösen, ha a testünkről van szó, hiszen korunk embere folyamatosan az elmében van, nehéz ezt kikapcsolni, helyette bekapcsolni az érzékszerveinket, és csak érezni. Erre az útra hív a Willany Leó Improvizációs Táncszínház Pleasure című előadása, melyben Szeri Viktor koreográfus és az alkotó-előadók feltárják, milyen élvezet rejlik a táncban, és ez hogyan válik átélhetővé a nézők számára.
Jérôme Bell a Gala című előadásában, a Trafóban először színházi tereket vetít, intimet, tágasat, patinásat, lepukkadtat. Kőszínházit, alternatívat, és szabadtérit. Tengerpartit, zöldmezőset, fényest, sötétet, zegzugost és letisztultat. Sokfélét. Nem tesz különbséget. A nézőkben rögtön ki is alakul egy zavar, hogy hová is kerültek, hiszen eredetileg táncelőadásra érkeztek.