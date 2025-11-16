Pleasure: Amikor az öröm-táncelőadás beszippant

Miközben pörgetjük a telefonunkon az egyre nyugtalanítóbb híreket, idegeskedünk a politika vagy a dráguló élet miatt, könnyen megfeledkezünk arról, valójában mi is szerez nekünk örömet. Különösen, ha a testünkről van szó, hiszen korunk embere folyamatosan az elmében van, nehéz ezt kikapcsolni, helyette bekapcsolni az érzékszerveinket, és csak érezni. Erre az útra hív a Willany Leó Improvizációs Táncszínház Pleasure című előadása, melyben Szeri Viktor koreográfus és az alkotó-előadók feltárják, milyen élvezet rejlik a táncban, és ez hogyan válik átélhetővé a nézők számára.