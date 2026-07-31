A miniszterelnök és a város polgármestere szerint a Duna alacsony vízszintjén túl a rendszer túlterheltség a megnőtt lakossági fogyasztás a gond. Tartálykocsikkal, illetve zacskós vízzel enyhítik a helyzetet. A Duna Menti Regionális Vízmű péntek reggeltől a Pilisi-medence 14 településén III. fokú, rendkívül szigorú korlátozást vezetett be.
Két tartálykocsi és egy kisteherautó ütközött össze a 8-as számú főúton, a Vas megyei Molnaszecsőd belterületén pénteken délután - közölte honlapján a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.
Vegyszer szivárgott két tartálykocsiból, emiatt lezárták az almásfüzitői vasútállomást. A Budapest-Győr-Hegyeshalom vasútvonalon jelentős késésekre kell számítani - értesült a HavariaPress.