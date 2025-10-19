Udvaros Dorottya a manipuláció nagymestere, a képmutatás szuggesztív tudora a Madame Tartuffe előadásának címszerepében a Pesti Színházban.
Nagyon szórakoztató, mégis a mai korra markánsan áthallásos Tartuffe született Miskolcon Rusznyák Gábor rendezésében. A hazug képmutatásunkat leplezi le erős színekkel.
Minden molière-i romantikát nélkülöz a Comédie Française Tartuffe-előadása.
Bocsárdi László vitte színre a Tartuffe című darabot a Katona József Színházban, a díszlet, a jelmez és a színészi játék is messze átlagon felüli.
Tartuffe megmérgez mindent, nélküle szinte levegőt sem lehet venni, állandóan jelen van, hallgatózik, szemmeresztve visszataszítóan fülel, és a szelleme ott is ott van, ahol önmaga nincs. Ez a világ totálisan „eltartüffösödött”, sugallja nekünk Szikszai Rémusz helyenként egészen elementáris rendezése, a tatabányai Jászai Mari Színház, Népház előadásában, a Tháliában, a Vidéki Színházak Fesztiválján, ahol például a Pillantás a hídról miskolci előadása is erőteljes élmény volt.
Pogány Judit elképesztő Pernelle-né, a ház urának anyjaként, a Tartuffe-ben, az Örkény Színházban. Valószínűtlenre hízott parasztasszonyként, bunda bekecsben, kötényben, fejkendővel viharzik a színpadra és mindenkit kapásból korholni kezd. Bárki is csak meg mer nyikkanni, azon nyomban letorkolja. Ömlik belőle a szó. A mondatok között nem tart szünetet, olyan mintha levegőt sem venne, csak meglehetős agresszivitással mondja és mondja, és még mindig mondja a magáét.