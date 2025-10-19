Gazság a becsület álarcában

Tartuffe megmérgez mindent, nélküle szinte levegőt sem lehet venni, állandóan jelen van, hallgatózik, szemmeresztve visszataszítóan fülel, és a szelleme ott is ott van, ahol önmaga nincs. Ez a világ totálisan „eltartüffösödött”, sugallja nekünk Szikszai Rémusz helyenként egészen elementáris rendezése, a tatabányai Jászai Mari Színház, Népház előadásában, a Tháliában, a Vidéki Színházak Fesztiválján, ahol például a Pillantás a hídról miskolci előadása is erőteljes élmény volt.