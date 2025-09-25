Az Uber nem ismeri az észt Taxifyt

A Taxify nem az Uberhez köthető, nem ismerjük ezt a társaságot. Amit mi egyelőre látunk, hogy az alternatív szolgáltatókat ellehetetlenítő jogszabályok - amelyek miatt az Uber Budapesten felfüggesztette a tevékenységét - továbbra is érvényben vannak Magyarországon - szögezte le lapunknak az Uber, miután arról érdeklődtünk, hogy szerintük képes-e betölteni az utánuk hátrahagyott piaci űrt hazánkban az észt hátterű személyszállító cég.