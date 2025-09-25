2 fővel szemben gyülekezési joggal visszaélés szabálysértés miatt kezdeményeztek eljárást.
Tort ülni érkezett a fővárosi Fidesz a közgyűlés mai ülésére, holott a kormánypárt csak Budapesten veszített.
A Taxify nem az Uberhez köthető, nem ismerjük ezt a társaságot. Amit mi egyelőre látunk, hogy az alternatív szolgáltatókat ellehetetlenítő jogszabályok - amelyek miatt az Uber Budapesten felfüggesztette a tevékenységét - továbbra is érvényben vannak Magyarországon - szögezte le lapunknak az Uber, miután arról érdeklődtünk, hogy szerintük képes-e betölteni az utánuk hátrahagyott piaci űrt hazánkban az észt hátterű személyszállító cég.
A kormány elfogadta az új taxisrendeletet, amely 2018. január elsejétől lép életbe, és amely "infokommunikációs eszközön megrendelt személyszállítási szolgáltatásokra", így például az Uberre is vonatkozik – jelentette be Fónagy János, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) parlamenti államtitkára pénteken Budapesten sajtótájékoztatón.
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) a taxis tevékenységet szabályozó kormányrendelet tervezetét a szakmai érdekképviseletek vezetőivel egyeztette hétfőn Budapesten - közölte a tárca.