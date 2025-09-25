BRFK: 34 taxisofőrt jelentett fel a rendőrség

BRFK;tiltakozás;taxisok;taxisrendelet;forgalomlassító akció;

2025-09-25 07:07:00 CEST

2 fővel szemben gyülekezési joggal visszaélés szabálysértés miatt kezdeményeztek eljárást.

Csütörtök reggel közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK), milyen intézkedések történtek a tegnapi „taxis-gyűléssel összefüggésben”.

Felidézik: taxis szervezetek két gyűlést jelentettek be a főváros területére 2025. szeptember 24-ére: az V. kerület, Városház utcába, valamint a Hősök terére. A Budapesti Rendőr-főkapitányság mindkét gyűlést tudomásul vette, a résztvevők azonban a tudomásul vett bejelentéstől eltérően több helyszínen szándékosan akadályozták a forgalmat.

Mint korábban mi is hírt adtunk róla, szerda reggel a Hősök terén és a Városház utcában a szervezők közlése szerint több mint száz taxi tüntetett a rájuk vonatkozó rendelet elfogadása ellen. Követelésük az volt, hogy az önkormányzat vonja vissza a taxis személyszállításra vonatkozó javaslatot. Emellett a speciális gazdasági viszonyokhoz igazodó, taxiférőhelyekhez kötött létszámszabályozás haladéktalan bevezetését kérték, amely alapján új férőhelyek csak a taxis szakmai szervezetek többségének jóváhagyásával jöhetnének létre. Követeléseik között szerepelt továbbá az 1400 forintos alapdíj, az 561 forintos kilométerdíj és a 140 forintos percdíj tarifák bevezetése is.

A rendőrség tájékoztatása szerint az alábbi intézkedéseket hajtotta végre:

56 embert igazoltattak,

2 fővel szemben gyülekezési joggal visszaélés szabálysértés miatt kezdeményeztek eljárást,

34 taxisofőrt közlekedési szabálysértés miatt jelentettek fel,

17 esetben helyszíni bírságot szabtak ki,