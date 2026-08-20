Még mindig dübörög

Ma este igazi "ereszd el a hajam" bulin vehet részt az, aki befizet a Scooter nevű együttes Budapest Parkban tartott koncertjére. Az 1993-ban, Hamburgban megalakult techno csapat már a kilencvenes évek óta nagy népszerűségnek örvend hazánkban, a házibulikon és korábbi koncerteken is kórusban éneklik a rajongók a Scooter nem túl bonyolult, egy vagy pár szavas dalszövegeit.