A rendszerváltással hivatalosan is lett egy államalapító ünnepünk, meg aztán arra is jó volt, hogy a techno a magyar kultúra része legyen.
Ütemre készült alkotások a Techno Worlds tárlaton.
Ma este igazi "ereszd el a hajam" bulin vehet részt az, aki befizet a Scooter nevű együttes Budapest Parkban tartott koncertjére. Az 1993-ban, Hamburgban megalakult techno csapat már a kilencvenes évek óta nagy népszerűségnek örvend hazánkban, a házibulikon és korábbi koncerteken is kórusban éneklik a rajongók a Scooter nem túl bonyolult, egy vagy pár szavas dalszövegeit.