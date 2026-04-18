Az ötös- és a hatos lottó nyerőszámai, nyereményei

Volt ötös a lottón szombaton: a televízióban közvetített számsorsolás után kiderült, hogy egyetlen telitalálatos szelvény akadt a héten. Az ötös lottó televízióban közvetített számsorsolásán az alábbi nyerőszámokat húzták ki: 1, 8, 17, 50, 77 Joker: 985642 - Telitalálatos szelvény 1 darab, nyereménye: 201.579.590 forint. Nyeremények: 5 találatos szelvény 1 darab, nyereménye: 687.070.585 forint; 4 találatos szelvény 45 darab, nyereményük egyenként 1.191.295 forint;3 találatos szelvény 3.899 darab, nyereményük egyenként 14.665 forint; 2 találatos szelvény 94.092 darab, nyereményük egyenként 1.330 forint.