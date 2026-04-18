Valaki elvitte minden idők legnagyobb, 6,78 milliárd forintos főnyereményét az ötös lottón

A Szerencsejáték Zrt. szombat esti tájékoztatása szerint 2026-os tizenhatodik játékhéten megtartott számsorsoláson az alábbi nyerőszámokat húzták ki az ötös lottón:
9
23
45
71
84
Ezekkel a számokkal egy szerencsés játékos elvitte minden idők legnagyobb ötöslottó-főnyereményét, 6,78 milliárd forintot.
Nyeremények:
4 találatos szelvény 54 darab, nyereményük egyenként 1 297 580 forint;
3 találatos szelvény 3985 darab volt, nyereményük egyenként 19 260 forint;
2 találatos szelvény 103 455 darab, nyereményük egyenként 2805 forint.
A Jokerszám 867069 volt – itt szintén lett telitalálat, a győztes több mint 29,9 millió forintot nyert.
A következő héten várható nyereményösszeg (egy nyertes esetén): 200 millió forint lesz.
A Szerencsejáték Zrt. a minap több fugyelemre méltó tényt is megosztott a rekordnyereménnyel kapcsolatban. A nyeremény súlya ezer forintos címletekben meghaladná a 6 tonnát, ami egy afrikai elefánt súlyával azonos. Ha a bankjegyeket egymásra tennénk, akkor egy 200 emeletes felhőkarcoló magasságát is elérné, ha pedig egymás mellé, akkor az Budapesttől akár Nápolyig is elérne.
Arra is kitértek, mire lenne elég ez az összeg. Ha a nyertes naponta egymillió forintot költ el, akkor az összegből 18 és fél évig élhet ezen az életszínvonalon. Viszont ha a nettó átlagkeresetet vesszük figyelembe, akkor 1180 évre lenne elég ez a pénz. A nyertes körülbelül 700 darab új középkategóriás autót, Budapesten hetven, vidéken pedig 120 darab 60 négyzetméteres lakást tudna venni belőle.