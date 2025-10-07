Hírforrás: a vörös szőnyeg

A szocializmusban is volt sajtó, tv-híradó. Aki akart, négy napilapból is tájékozódhatott. Bár ha huszonöt lett volna, akkor is nehezen sikerül, mert az államilag kontrollált médiában szépen egyenre voltak gyalulva a politikai információk.