Egyelőre nem vitte el a TEK a politikus-testbeszédek elemzőjét

kommunikáció;Semjén Zsolt;Kocsis Máté;testbeszéd;

2025-10-07 11:37:00 CEST

Kocsis Máté megtorlása úgy tűnik, részint csúszik.

Továbbra is aktív a Testbeszéd című YouTube-csatorna, a készítő legutóbb Kövér László házelnök mozdulatait elemezte és egyértelművé tette, egyelőre nem vitték el a kommandósok a videói miatt. Erre az esély amiatt van meg, mert Kocsis Máté Fidesz-frakcióvezető a Semjén Zsoltot ért pedofilvád nyomán némi '50-es évekre emlékeztető szóhasználattal megtorlással fenyegetőzött, s többek közt ezt a csatornát is emlegette, kijelentve, „ezt az embert elő fogjuk keríteni”.

A Fidesz ugyanis a miniszterelnök-helyettest ért vádak kapcsán azzal a narratívával állt elő, hogy az egy „titkosszolgálati művelet” része, kormánybuktatási céllal, és ennek része a Testbeszéd csatorna is, amely azzal vonta magára a kormány haragját, hogy kielemezte Semjén Zsolt ominózus parlamenti felszólalását és egyes, mögötte ülő kormánypárti politikusok (például Vitályos Eszter kormányszóvivő) testbeszédét.

A Testbeszéd esetében a kormánypárti szereplők többek közt azt kifogásolják, hogy tényként közli a mondandóját, de ez ebben a formában nem igaz, a videók készítője ugyanis felhívja a figyelmet, hogy a megállapításai csupán szórakoztató és véleményközlő jellegűek, kizárólag a saját értelmezését tükrözik. Ugyanakkor megjegyzendő, hogy az elemző sem névvel, sem arccal nem vállalja a közléseit, így ebből a szempontból valóban érdemes némi távolságtartás tőle. Ráadásul - hívja fel a figyelmet a hvg.hu - a YouTube-csatornájához kötődő adománygyűjtését is egy amerikai szolgáltatón keresztül bonyolítja, garantálva a teljes anonimitást. A lap e-mailben is kereste a szerzőt, de nem kapott választ tőle.

Persze az államnak és azon belül a Rogán Antal által felügyelt titkosszolgálatoknak minden bizonnyal megvannak az eszközeik arra, hogy megtalálják a YouTube-csatorna működtetőjét, Kocsis Máté fenyegetőző üzenetei egyikében pedig már jelezte is, hogy „le fogják lőni” a csatornát. A kérdés már csak az, hogy vajon a bíróság is indokoltnak tartja-e majd a cenzúrát.

A hvg.hu kommunikációs szakértőket és pszichológusokat keresett meg a témában, de egymásnak ellentmondó véleményeket kapott.

Bíró Nóra kommunikációs szakember elmondta, hogy a testbeszéd tudatos használata az eladási eredményekben is közvetlenül érzékelhető. A Testbeszéd csatorna videói számára nem eléggé szakmaiak, a hazugságnak, vagy a szándékos megtévesztésnek például szerinte nincsenek egyértelmű jelei. A komfort- vagy diszkomfort-érzésnek lehetnek jelei, és ha a diszkomfort motívumai látszódnak, akkor lehet, hogy az illető zavarban van, de például nem hangzik el az a szakszó, hogy alapvonal (baseline), ami azt jelenti, hogy először azt vizsgálják, miként kommunikál az illető normál, nem stresszes helyzetben. Ha valaki például gyakran megérinti az orrát, ez a mozdulat önmagában nem utal hazugságra egy vizsgált szituációban - ismertette. A testbeszéd jeleit pedig sosem szabad kiragadni, tehát Semjén felszólalását sem lett volna szabad az alapvonal ismertetése nélkül elemezni.

Bíró Nóra azt is hangsúlyozta, hogy gyakorlatilag nincs is olyan politikus, aki ne kontrollálná tudatosan a testbeszédét, mivel a politikai élet velejárója a tudatos verbális és nonverbális kommunikáció. Példaként felhozta, hogy Karácsony Gergely főpolgármester ebbéli készségei az elmúlt években jelentősen javultak, kinyílt, és több nyitott gesztust kezdett használni.