A legolcsóbb hozzáférésért 24 millió forintnak megfelelő monerót ajánlottak, a legdrágább ajánlat pedig elérte a 130 millió forintot.
Barack Obama amerikai elnök január 17-én terjeszti elő a rendeltetése szerint a külföldön végzett elektronikus hírszerzésre szakosodott Nemzetbiztonsági Ügynökség (NSA) adatgyűjtési gyakorlatára vonatkozó reformjavaslatokat - közölte pénteken a Fehér Ház.
Tömegesen sérültek az emberi jogok az amerikai Nemzetbiztonsági Ügynökség (NSA) törvénytelen lehallgatásai során - szögezte le Orbán Viktor miniszterelnök és Schiffer András, az LMP frakcióvezetője azon a megbeszélésen, amelyet a kormányfő kezdeményezésére hétfő reggel folytatott le a két politikus az amerikai lehallgatási botránnyal kapcsolatban a miniszterelnök dolgozószobájában.
Elutasítják az amerikai nemzetbiztonsági szolgálatok, hogy az Egyesült Államok megállapodást kössön Németországgal az egymás elleni kémkedés tiltásáról, ezért a tervezett megállapodásból nem lesz semmi - írta a Der Spiegel.
A brit nemzetbiztonságot veszélyeztetik az amerikai Nemzetbiztonsági Ügynökség (NSA) és a CIA egykori alkalmazottja, Edward Snowden által kiszivárogatott titkosszolgálati adatok - mondta vasárnap a BBC-nek a brit külügyminiszter.
Izraeli szövetségese után is kémkedett Amerika – állította a kormányhoz közeli Iszráel Hajom (Izrael Ma) című újság honlapján vasárnap.
Angela Merkel német kancellár egy viszonylag régi és nem a kormányfői munkához használt telefonját figyelhette meg az informatikai adatgyűjtésre szakosodott amerikai Nemzetbiztonsági Ügynökség (NSA).