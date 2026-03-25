Orbán a lehallgatási botrányról

Tömegesen sérültek az emberi jogok az amerikai Nemzetbiztonsági Ügynökség (NSA) törvénytelen lehallgatásai során - szögezte le Orbán Viktor miniszterelnök és Schiffer András, az LMP frakcióvezetője azon a megbeszélésen, amelyet a kormányfő kezdeményezésére hétfő reggel folytatott le a két politikus az amerikai lehallgatási botránnyal kapcsolatban a miniszterelnök dolgozószobájában.