Kriptovalutával akartak fizetni Tisza Párt informatikai rendszereinek a bedöntéséért

2026-03-25 15:11:00 CET

A legolcsóbb hozzáférésért 24 millió forintnak megfelelő monerót ajánlottak, a legdrágább ajánlat pedig elérte a 130 millió forintot.

Szabó Bence, a Nemzeti Nyomozó Iroda kiberbűnözés elleni főosztályának nyomozója beszélt a Direkt36-nak arról, hogy 130 millió forintnak megfelelő összeget fizettek volna ki Monero kriptovalutában azért, hogy hozzáférjenek a Tisza Párt informatikai rendszereihez.

A nyomozó szerint - akinél a Direkt36 keddi cikkének megjelenése után házkutatást tartottak a rendőrök, hivatali visszaélés gyanújával kihallgatták és azonnal megszüntették jogviszonyát - a Tisza Párt olyan platformjaihoz is hozzáférést kértek, mint a Talpra Magyarok, illetve a RackForest-szerveréhez, valamint a Cloudflare-fiókjához is. A legolcsóbb hozzáférésért 24 millió forintnak megfelelő monerót (mostani árfolyamon 210 XMR) ajánlottak, a legdrágább ajánlat pedig elérte a 130 millió forintot (1140 XMR) is.

A Bitcoinbázis írtja, hogy a monero kézenfekvő lehetett ehhez az ajánlathoz: a bitcoin nyilvános blokkláncával szemben ugyanis a monero elrejt mindent, így szankciók megkerülésénél, zsarolásnál, vagy politikai szivárogtatásnál is népszerű kriptovalutának számít. A gyűrűaláírások, rejtett címek és tranzakció-összemosás miatt a hatósági felügyelet nagyságrendekkel nehezebb, ha pedig valaki politikai céllal akar pénzt adni – például egy rendszergazdának, hogy engedje be a támadókat egy párt szervereire, mint ahogy az jelen esetben történt –, akkor a monero ideális választás: nem kell bankszámla, nincs átutalási nyom sem.

A monero tehát egyrészt extrém anonimitást biztosít, ami megnehezíti a klasszikus pénzmosás-ellenes (AML) eszközök alkalmazását - hiszen nincs bank, nincs engedélyköteles pénzintézet, csak egy pénztárca és egy hálózat - másrészt egy titkosszolgálati gyanúval terhelt műveletben olyan szürke zónát teremt, ahol a bűnüldöző szervek maguk is nyomás alá kerülhetnek, hogy ne nézzenek utána bizonyos szálaknak.

A portál megjegyzi, hogy a monerót többek között orosz hackerek, Venezuela és Irán is előszeretettel használják, például váltságdíj-fizetésre, vagy nemzetközi szankciókra adott válaszként.