Csomagoló energiamultik?

Az energiaágazatot veszteségessé tette a kormány, a külföldi energiacégek válasza erre a tőkekivonás. Ez lehet a kivonulás előszele is, de elképzelhetőbb prózaibb ok is: ha egyszer nem érdemes itt beruházni, nem kell pénzt tartani itt.