Kedden lett volna 75 éves a tizenöt éve elhunyt Toller László. Pécs szocialista képviselője és polgármestere befolyásos, de lekezelt embere volt pártjának. Nyilatkozatai vitát kavartak, az idő gyakran őt igazolta.
Páva Zsolt azonnal kérjen bocsánatot Toller László családjától és távolítsa el azt a munkatársát, aki az elhunyt MSZP-s képviselő balesetére hivatkozva magyarázta a fideszes pécsi polgármester közpénzből vett luxusautóját! Ez az érvelés ugyanis Toller László emlékének a meggyalázása - olvasható az MSZP közleményében.