MSZP: Páva Zsolt kérjen bocsánatot Toller László családjától!

Páva Zsolt azonnal kérjen bocsánatot Toller László családjától és távolítsa el azt a munkatársát, aki az elhunyt MSZP-s képviselő balesetére hivatkozva magyarázta a fideszes pécsi polgármester közpénzből vett luxusautóját! Ez az érvelés ugyanis Toller László emlékének a meggyalázása - olvasható az MSZP közleményében.